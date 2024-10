Roma, picchiata e stordita con spray dal compagno che voleva farla abortire: arrestato 50enne

L'inferno per la vittima è finito quando la polizia del distretto del Casilino, ha arrestato, l'uomo che minacciava di ucciderla, perché accecato dalla gelosia. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Barbara Bennato, vengono riportate le violenze fisiche quotidiane, che la donna, residente nella zona del Villaggio Falcone al Prenestino, ha trovato il coraggio di denunciare a in centro antiviolenza di Torre Spaccata. L'uomo l'avrebbe anche pedinata per strada e quando la convivente era da sola l'aggrediva offendendola con frasi ingiuriose, minacciando di farla uccidere: "Con me non avrai mai pace. Al parto non ci arrivi - le diceva il 50enne in un'altra occasione - troverò una persona che ti sparerà alle gambe". Le accuse contestate dalla procura della Repubblica di Roma, a cui dovrà rispondere il 50enne, detenuto nel carcere romano di Regina Coeli, sono lesioni, minacce, atti persecutori e stalking.