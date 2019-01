Roma, sparatoria durante una rapina in casa: feriti padre e figlio

Colpi d'arma da fuoco in un'abitazione popolare di Guidonia, vicino a Roma. E' accadutoin via dei Sambuchi. Un uomo, romano di 62 anni, è rimasto ferito ad una gamba da una proiettile ed è stato trasportato all'ospedale Umberto I, il figlio, di 24 anni, è stato invece colpito alla testa durante una collutazione e trasportato all'ospedale di Tivoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Guidonia e del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e per cercare di ricostruire quanto avvenuto nell'appartamento.