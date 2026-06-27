Roma, soldatessa 23enne muore sul bus militare dopo un malore | Crosetto: "Profonda tristezza"

Proprio il padre della 23enne ha pubblicato un post su Facebook, in cui ha scritto: "Amore mio immenso, non perché tu sia stata mia figlia, ma eri bella, buona, umile, leale, educata, ti facevi voler bene da tutti, veramente la classica brava ragazza e andare via a 23 anni... Il mio cuore si è spaccato a metà. Amavi la tua divisa e ne eri fiera e orgogliosa e papà te la farà indossare per il tuo ultimo viaggio. Ora mi farò forza con l'altra metà per tuo fratello, col quale vi amavate in modo smisurato. Chiedo solo, angelo mio, di darmi la forza di sopravvivere a questo immenso dolore, ognuno di voi può solo immaginare quello che sto provando. Ora riposa in quell'angolo di cielo riservato a noi, te lo meriti. Ciao Noemina mia, ti amo".