Gb, soldatessa cade da cavallo davanti a re Carlo e muore

Erano circa le 19 (ora locale) quando l'incidente è avvenuto. Ciara Sullivan aveva appena finito la sua esibizione davanti agli occhi di re Carlo e della regina Camilla. Uscendo dall'arena, l'animale cavalcato dalla 24enne sarebbe inciampato crollando a terra. Il cavallo non ha avuto alcuna conseguenza, ma la sua fantina ha rimediato gravissime ferite. Inutili i soccorsi d'emergenza sul posto, la soldatessa è deceduta poco dopo.