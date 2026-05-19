Gb, soldatessa cade da cavallo davanti a re Carlo e muore

Era quasi sotto gli occhi del suo sovrano, re Carlo III, quando il cavallo della soldatessa Ciara Sullivan è inciampato crollando addosso alla 24enne. È morta così, tragicamente, durante l'esibizione equina Royal Windsor Horse Show la giovane vice-caporale. Definita "fantina eccezionale con una energia contagiosa", il suo decesso ha lasciato scioccato re Carlo: "È profondamente rattristato".
L'incidente fatale
Erano circa le 19 (ora locale) quando l'incidente è avvenuto. Ciara Sullivan aveva appena finito la sua esibizione davanti agli occhi di re Carlo e della regina Camilla. Uscendo dall'arena, l'animale cavalcato dalla 24enne sarebbe inciampato crollando a terra. Il cavallo non ha avuto alcuna conseguenza, ma la sua fantina ha rimediato gravissime ferite. Inutili i soccorsi d'emergenza sul posto, la soldatessa è deceduta poco dopo.
La reazione di re Carlo III
Si è detto "profondamente scioccato e rattristato" re Carlo, dopo aver appreso della morte della soldatessa durante lo show dedicato agli Windsor. Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: "Sebbene Sua Maestà e altri membri della Famiglia Reale fossero presenti nell'arena al momento dell'incidente, non sono stati informati della gravità della situazione se non in un secondo momento".
Chi era Ciara Sullivan: l'arruolamento a 18 anni e l'esempio ai commilitoni
Ciara Sullivan si era arruolata nell'esercito a soli 18 anni, prendendo servizio nel Centro di addestramento di Pirbright, nel Surrey. Era successivamente entrata nella King's Troop Royal Horse Artillery, prendendo parte ai funerali della regina Elisabetta nel 2022 e all'incoronazione dell'attuale sovrano e della regina consorte. "Ciara Sullivan era per tutti coloro che avevano il privilegio di servire al suo fianco, una luce brillante in ogni stanza in cui entravo", l'ha ricordata il suo comandante. "La sua paziente formazione ha aiutato molti artiglieri a cavallo all'interno dell'unità a realizzare il loro potenziale".