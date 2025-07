Sono stati predisposti anche il divieto di sorvolo e sistemi anti-drone per il Giubileo dei giovani in programma dal 28 luglio al 3 agosto a Tor Vergata, a Roma. Lo ha reso noto il prefetto della Capitale, Lamberto Giannini. "Non abbiamo segnali di allarme - ha detto - ma si tratta di un evento che, anche per la situazione internazionale, ci impone misure straordinarie di sicurezza, c'è la massima attenzione".