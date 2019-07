Roma, si stacca un ramo e travolge una famiglia: tra i sette feriti anche un neonato e una bambina

Un ramo di un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo una famiglia che era seduta a un tavolo di una manifestazione estiva. E' accaduto nella tarda serata di mercoledì all'altezza di Ponte Sisto , al centro di Roma . Sono in tutto sette le persone trasportate in ospedale. Tra loro anche due bambini : una di due anni, ferita al braccio, e il fratellino di tre mesi. Entrambi sono stati portati al Bambino Gesù.

Dopo alcune ore i due fratellini sono stati dimessi. Sottoposti ad accertamenti, avrebbero riportato solo qualche lieve escoriazione. Ferita alla testa la madre dei bambini, una 30enne, in ospedale in codice giallo e il padre 34enne colpito alla gamba. Ferita anche un'amica della coppia 24enne.



A farsi medicare in ospedale, inoltre, una coppia che era seduta al tavolo accanto e che per evitare il ramo si è buttata a terra. A quanto ricostruito il ramo è caduto da un'altezza di 12 metri. Sul posto polizia, polizia locale e vigili del fuoco.