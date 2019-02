Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle poste, che stati trasportati dal 118 in ospedale. Al momento la corsia è chiusa alla viabilità delle auto e al transito dei pedoni. I due feriti hanno 42 e 52 anni e ono stati entrambi trasportati in codice rosso dal 118 all'ospedale San Santo Spirito e all'Umberto I. Non sarebbero in pericolo di vita. Il più grave è il pedone che è stato colpito alla schiena. L'altro era in auto, e non piedi come riferito in un primo momento. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi, la chiusura del tratto di strada e la viabilità.



Codacons: denuncia in procura - Il Codacons annuncia che presenterà oggi stesso una denuncia penale alla procura di Roma sull'incidente avvenuto oggi a viale Mazzini. L'associazione chiede di aprire "un'indagine sull'episodio alla luce dei possibili reati di concorso in lesioni gravissime, attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione a delinquere - spiega il Codacons -. Risulta infatti che nella zona sarebbe stata segnalata la presenza di alberi pericolanti, ed e' quindi indispensabile accertare le responsabilità dell'amministrazione allo scopo di verificare eventuali omissioni o negligenze sul fronte della cura del verde pubblico, che abbiano contribuito a determinare il grave incidente odierno".



"Non è possibile che i cittadini rischino la vita a causa di alberi che piombano su auto e passanti - afferma il presidente Carlo Rienzi - La magistratura deve accertare cosa ha fatto il Comune e il Servizio Giardini per evitare l'episodio odierno e per garantire la sicurezza e la manutenzione degli alberi, indagando l'amministrazione per concorso in lesioni gravissime, associazione a delinquere e per attentato alla sicurezza dei trasporti. Nessuna citta' registra la situazione critica di Roma sul fronte degli alberi, e il maltempo non puo' essere un alibi per giustificare una amministrazione incapace", conclude Rienzi.