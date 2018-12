Roma, si allontana da casa con le due figlie di sei mesi: morta nel Tevere | Si indaga per omicidio-suicidio

Una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere a Roma. La vittima si era allontanata da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi . A dare l'allarme un passante che l'ha vista lanciarsi nel fiume all'altezza di Ponte Testaccio . Nessuna traccia al momento delle bambine: sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. Il racconto del marito: "Mi sono svegliato e non c'erano più" . La Procura indaga per omicidio-suicidio.

L'allarme è scattato quando il testimone ha assistito al suicidio e, contemporaneamente, quando un uomo ha denunciato alle forze dell'ordine la scomparsa della moglie e delle due figlie.



I poliziotti hanno poi accertato che si trattava della stessa persona e dunque sono scattate le ricerche delle piccole. Gli investigatori hanno interrogato l'uomo, la madre della donna e lo stesso testimone per capire se possa aver visto anche altro prima che la donna si gettasse nel Tevere.



"Quando mi sono svegliato, mia moglie e le mie figlie non c'erano più", ha raccontato il marito della 38enne, al momento della denuncia. Una testimone ha raccontato: "Ho sentito urlare e piangere così ho aperto la porta, erano le 6 circa. Il marito tra le lacrime ripeteva 'le bambine, le bambine. Mia moglie è sparita con loro. In casa con loro c'erano anche i nonni per dare una mano con le bimbe. E' una tragedia enorme".



Una vicina: "E' uscita con le figlie in braccio" - Secondo la testimonianza di una vicina, la donna sarebbe "uscita di casa con le bambine in braccio, lasciando le carrozzine nell'appartamento". "L'ho vista tre giorni fa quando aveva riportato a casa la seconda bimba, l'altra era stata dimessa a novembre. Sembrava tranquilla", ha aggiunto. Altri vicini hanno raccontato che la coppia viveva nello stabile di Testaccio da luglio dove si erano trasferiti per il parto delle bimbe, nate premature.