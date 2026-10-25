Roma, scritte antisemite a Monteverde: "Fuori gli ebrei dai Paesi europei"

Scritte antisemite sono apparse nella notte di domenica 25 ottobre sui muri delle casa di via Donna Olimpia 30 a Monteverde, Roma. "Fuori gli ebrei dai Paesi europei" con simboli nazifascisti sono stati vergati in rosso sui muri delle abitazioni.
Municipio XII: "Già organizzata pulizia e ripristino del decoro"
"Le scritte apparse questa notte nei lotti della case di via Donna Olimpia 30 rappresentano un fatto vergognoso oltre che una azione che va punita. Proprio in un quartiere che si è caratterizzato per la lotta all'antifascismo, questi sfregi alla memoria non possono trovare spazio e sarà compito delle istituzioni pubbliche e delle associazioni con cui collaboriamo quotidianamente fare argine", lo scrive in una nota Elio Tomassetti, presidente del Municipio XII di Roma.
"A Donna Olimpia è in corso da tempo una forte azione del Comune, del Municipio, delle Forze dell'ordine insieme agli enti del terzo settore e ai residenti, per aumentare la presenza pubblica e rafforzare la trasparenza e la legalità in un'area straordinaria del nostro territorio. Questi episodi non ci faranno retrocedere. Tuttavia suggeriscono forti riflessioni: I gruppi neofascisti esistono in città e mai come oggi c'è bisogno di un nuovo e forte antifascismo. Insieme agli uffici di Roma Capitale abbiamo già organizzato la pulizia e il ripristino del decoro. Perché a Monteverde, neanche per un minuto, c'è spazio per l'odio razziale e per chi continua a stare dalla parte sbagliata della storia", conclude Tomassetti.