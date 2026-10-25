Roma, scritte antisemite a Monteverde: "Fuori gli ebrei dai Paesi europei"

"A Donna Olimpia è in corso da tempo una forte azione del Comune, del Municipio, delle Forze dell'ordine insieme agli enti del terzo settore e ai residenti, per aumentare la presenza pubblica e rafforzare la trasparenza e la legalità in un'area straordinaria del nostro territorio. Questi episodi non ci faranno retrocedere. Tuttavia suggeriscono forti riflessioni: I gruppi neofascisti esistono in città e mai come oggi c'è bisogno di un nuovo e forte antifascismo. Insieme agli uffici di Roma Capitale abbiamo già organizzato la pulizia e il ripristino del decoro. Perché a Monteverde, neanche per un minuto, c'è spazio per l'odio razziale e per chi continua a stare dalla parte sbagliata della storia", conclude Tomassetti.