Roma, Sangiuliano: ingresso al Pantheon a pagamento dal primo luglio

Dal primo luglio l'ingresso al Pantheon di Roma sarà a pagamento.

Lo annuncia il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sottolineando che si tratta del "sito museale più visitato in Italia". Con il ricavato dei biglietti, spiega, "riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo". Il ministro chiarisce poi che dietro la sua politica di aumento generale dei biglietti dei musei c'è "un motivo etico: una cosa, se vale, deve essere pagata".