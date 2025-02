Roma, la figlia non obbedisce: per punirla la madre la lascia sola in cimitero

A Roma, una donna di 39 anni è a processo per maltrattamenti sui suoi cinque figli. Diversi gli episodi raccontati dai bambini/ragazzi (quattro femmine e un maschio). Tra questi quello in cui la madre avrebbe chiesto a una di loro di andare a prendere la pizza, la ragazza si sarebbe rifiutata e la donna, per punizione, l'avrebbe lasciata al cimitero tra le bare per circa un quarto d’'ora. Tempo dopo il quale l'imputata sarebbe tornata a prenderla e le avrebbe detto che se non fosse andata a prendere la pizza le avrebbe fatto trascorrere la notte al cimitero. Lo riporta il Corriere della Sera, il quale specifica che il processo si aprirà a gennaio 2026. La donna nega le accuse.