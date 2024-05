Roma, madre abbandona la figlia 16enne sul raccordo anulare per un 5 in latino: denunciata

"Ora basta, scendi dall'auto", le ha gridato la madre al culmine della discussione per quell'insufficienza non recuperabile a pochi giorni dalla fine della scuola. E una sedicenne di Roma è stata "abbandonata" sul Grande raccordo anulare. A soccorrerla una pattuglia del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che ha trovato la minore all'altezza della galleria Appia e l'ha portata presso gli uffici di Ponte di Nona. Gli stessi vigili sono rimasti increduli quando la studentessa ha raccontato loro cosa le fosse capitato. La madre, una 40enne, è stata denunciata per maltrattamento di minore.

Ha tutti 9 in pagella ma è stato quel 5 in latino la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I vigili di Roma Capitale, nel pomeriggio di lunedì 27 maggio, hanno notato una giovanissima camminare lungo il raccordo anulare all'altezza della Galleria Appia e l'hanno raggiunta, mettendola al sicuro, perché era a rischio investimento. A raccontare l'episodio è stato il sindacato unitario lavoratori polizia locale (Sulpl).

Quel 5 in latino stonava troppo con i 9 nelle altre materie. Per questo, durante la lite in auto, la madre ha pensato di punire la figlia abbandonandola sul Grande raccordo anulare. A nulla sono valse le giustificazioni della 16enne, che, scaricata a bordo carreggiata sul Gra, si è messa in cammino verso casa, correndo gravi pericoli.