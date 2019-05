Roma, proteste anti nomadi a Torre Maura: 41 denunciati

Sono 41 le persone denunciate per i disordini verificatisi nel quartiere romano di Torre Maura , durante le proteste anti nomadi delle scorse settimane. Tra le accuse figurano anche istigazione all' odio razziale e apologia di fascismo . I manifestanti che hanno sottratto e calpestato il pane destinato ai nomadi è stato accusato di rapina.

Le altre ipotesi di reato vanno dalla manifestazione non preavvisata all'incendio doloso, dal danneggiamento all'interruzione di pubblico servizio.



A seguito delle indagini effettuate dalla Digos, e in occasione del trasferimento di alcune famiglie rom in una struttura di accoglienza, è stata depositata un'informativa in Procura con la quale sono state segnalate all'autorità giudiziaria 41 responsabili dei disordini. Si tratta di residenti ed esponenti dell'estrema destra.