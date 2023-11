Roma, proiettile in busta chiusa a un giornalista di giudiziaria

A Roma un plico con un proiettile calibro 357 Magnum, con francobollo raffigurante piazza della Repubblica, è stato indirizzato a un giornalista di giudiziaria.

All'interno anche un foglio con quattro righe sgrammaticate, scritte al computer in caratteri maiuscoli, dal contenuto minaccioso: "Questo è uno dei 6 che ficchiamo in testa al giornalista bastardo". Non c'era alcuna firma o mittente. "La busta era stata recapitata nei mesi scorsi nella sede del Sindacato cronisti romani (Scr), indicato quale destinatario, ed è stata aperta lunedì, al momento del ritiro della corrispondenza nei nuovi uffici di via delle Botteghe Oscure, dove si è trasferita la Federazione nazionale della stampa (Fnsi)", informa un comunicato del Sindacato cronisti romani.