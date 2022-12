Giornalisti, Rsf: nuovo record di 533 reporter incarcerati nel mondo

Il numero di giornalisti incarcerati nel mondo ha raggiunto un nuovo record nel 2022: sono 533, circa 40 in più rispetto allo scorso anno (488), quando era già un livello storico.

Lo rende noto il rapporto annuale di Rsf, Reporter senza frontiere. In aumento anche il numero dei giornalisti uccisi (57), in particolare a causa della guerra in Ucraina, mentre era stato "storicamente basso" nel 2021 (48) e nel 2020 (50). Più della metà dei giornalisti detenuti nel mondo al 1° dicembre si trova in cinque Paesi: Cina (110), Birmania (62), Iran (47), Vietnam (39) e Bielorussia (31).