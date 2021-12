Rsf: nel 2021 "record" di giornalisti detenuti nel mondo, sono 488

Birmania, Bielorussia e Cina i Paesi con più giornalisti in carcere

L'Ong spiega che l'aumento di giornalisti detenuti, dell'ordine del 20% in un anno, "è principalmente il risultato di tre Paesi": Birmania, Bielorussia e Cina, la cui legge sulla sicurezza nazionale imposta a Hong Kong ha causato un forte aumento delle detenzioni di giornalisti in questo territorio. Aumento che si registra anche nella regione dello Xinjiang, "dove un milione di uiguri sono detenuti nei campi e lo sono in particolare perché è diventato una sorta di buco nero dell'informazione", denuncia all'Afp Christophe Deloire, segretario generale di Rsf, precisando che 70 giornalisti uiguri sono stati imprigionati.