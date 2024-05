Roma, prete sorpreso in piazza San Pietro con armi nel borsello: denunciato

La vicenda

Il prete si trovava lungo il colonnato del Bernini insieme a una folla di fedeli, in attesa di effettuare i controlli di sicurezza per accedere alla piazza e assistere all'Angelus del Papa. Quando era il momento di passare sotto il metal detector, il sacerdote ha passato la borsa a un'altra persona. Un gesto che ha insospettito i poliziotti che gli hanno chiesto di consegnarla e hanno scoperto l'arsenale all'interno tra cui una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso previsto dalla legge. Il parroco ha cercato immediatamente di giustificarsi, dicendo che la borsa che non era sua ma del fedele che si trovava con lui. A quel punto, l'uomo e il proprietario della borsa sono stati portati in commissariato. I due, che non hanno precedenti penali, hanno affermato di aver portato le armi solo per difesa personale in caso di aggressione. La versione, però, non ha convinto gli agenti. Il sacerdote è stato denunciato per porto abusivo d'armi mentre, per il momento, non è stato preso alcun provvedimento nei confronti del proprietario della borsa.