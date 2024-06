Roma, poliziotto salva la sua ex professoressa che voleva suicidarsi

A Roma un tentativo di suicidio è stato sventato grazie alla prontezza di un poliziotto. L'agente, infatti, ha riconosciuto nella donna che, chiusa in casa, voleva farla finita una sua ex professoressa. Non si è perso d'animo, ma ha iniziato a guadagnare minuti raccontando alcuni aneddoti degli anni trascorsi insieme a scuola. "Professoressa sono Alessandro! Si ricorda di me? Sono stato suo allievo per tanti anni", una delle frasi con cui è riuscito a guadagnare tempo prezioso. Questo escamotage ha consentito ai vigili del fuoco di mettere definitivamente in salvo la donna.