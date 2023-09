Bologna, 15enne si butta da un ponte: il padre la geolocalizza e viene salvata

"La faccio finita" Il tentativo di suicidio è stato raccontato dal Corriere della Sera. Alle 8 di mattina il padre accompagna la figlia a scuola. La lascia davanti all'istituto ignaro che la figlia a scuola non andrà mai. Ha altre intenzioni che confiderà all'amica. "La faccio finita" le scrive sul telefono mentre si dirige verso il ponte del torrente Savena in via Giuseppe Dozza. L'amica sa che non è uno scherzo e avverte immediatamente il genitore della ragazza.



Il padre la geolocalizza E' grazie al telefono che il padre riesce a salvare la 15enne. Riesce, infatti, a geolocalizzare la figlia. Poi la corsa disperata verso il ponte. Il genitore vede lo zaino, ma la ragazza non c'è. Si è già buttata. Chiama i carabinieri. Saranno loro a vedere, dalla riva, la 15enne in acqua. La raggiungono a nuoto. Il torrente è poco profondo, la ragazza ha sbattuto la testa, non sta bene, ma è ancora viva.