Cronaca
I NUMERI DEI SINISTRI

Roma, polizia locale: 33mila incidenti stradali in un anno, 124 morti e oltre 12mila feriti

Aumentano i sinistri rispetto al 2024, mentre le vittime risultano stabili. Dieci in meno i pedoni deceduti sull'asfalto

27 Dic 2025 - 15:48
© Ansa

Oltre 33mila incidenti stradali, 124 morti e 12mila feriti sulle strade di Roma: sono i numeri che la polizia locale della Capitale comunica per il 2025, quando il numero dei sinistri risulta in crescita rispetto al 2024 (32mila incidenti in tutto). Resta invece stabile il numero degli incidenti con feriti, 12.700 in tutto, come l'anno scorso. Fino al mese di novembre il bilancio delle vittime risultava nettamente inferiore rispetto all'anno precedente, ma il divario è stato sensibilmente ridotto nelle prime settimane di dicembre. 

Fino al 27 dicembre 2025 si contano 124 vittime della strada, compresa l'ultima registrata venerdì, contro le 125 dello scorso anno. In diminuzione il numero di pedoni deceduti, scesi da 58 a 48, così come quello dei motociclisti, passato da 46 a 38. Aumentano invece le vittime a bordo di autoveicoli e di altri mezzi, compresi monopattini elettrici e biciclette. 

