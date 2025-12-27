Roma, polizia locale: 33mila incidenti stradali in un anno, 124 morti e oltre 12mila feriti

Oltre 33mila incidenti stradali, 124 morti e 12mila feriti sulle strade di Roma: sono i numeri che la polizia locale della Capitale comunica per il 2025, quando il numero dei sinistri risulta in crescita rispetto al 2024 (32mila incidenti in tutto). Resta invece stabile il numero degli incidenti con feriti, 12.700 in tutto, come l'anno scorso. Fino al mese di novembre il bilancio delle vittime risultava nettamente inferiore rispetto all'anno precedente, ma il divario è stato sensibilmente ridotto nelle prime settimane di dicembre.