Roma, parroco sposa due donne in Municipio... con la delega del sindaco

Due donne non possono unirsi in matrimonio in chiesa ma una coppia di Sant'Oreste potrà raccontare di essere stata sposata da un sacerdote. Nel Municipio del centro abitato di 3.600 abitanti a sposare le due donne l'11 luglio scorso, non è stato il sindaco, bensì il parroco con tanto di fascia tricolore al collo. A permettere lo svolgimento della cerimonia, il sindaco del comune tra Viterbo e Roma, Valentina Pini che ha delegato il sacerdote come prevede la legge.