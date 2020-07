"Scene da un matrimonio" di Bergman diventa una serie con Michelle Williams e Oscar Isaac

Il remake è affidato a Hagai Levi ("The Affair", "In Treatment") che scriverà, dirigerà e produrrà la miniserie. Un progetto in cui Williams e Isaac credono molto: oltre ad avere i ruoli principali, saranno anche i produttori esecutivi della serie. Lei, conosciuta inizialmente per "Dawson's Creek", è diventata un'apprezzata attrice vincendo recentemente un Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione nella miniserie "Fosse/Verdon" e ricevendo nomination agli Oscar per i ruoli in "I segreti di Brokeback Mountain", "Blue Valentine", "Marilyn" e "Manchester by the Sea". Lui è diventato famoso grazie al film dei fratelli Coen "A proposito di Davis" per poi imporsi definitivamente come protagonista nell'ultima trilogia di "Star Wars"

Fin dall'inizio "Scene da un matrimonio" è nato come prodotto seriale della durata complessiva di 300 minuti. Bergman aveva realizzato sei episodi, usciti in origine nel 1973 per la televisione svedese con protagonisti Liv Ullmann e Erland Josephson. Fu successivamente proposto anche per il cinema in una versione di 167 minuti.





