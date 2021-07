Roma, Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli 

Roma, il Papa operato al Policlinico Gemelli Afp 1 di 10 Afp 2 di 10 Afp 3 di 10 Afp 4 di 10 Afp 5 di 10 Afp 6 di 10 Afp 7 di 10 Afp 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma e l'intervento sarebbe andato bene. Il Pontefice è arrivato in ospedale intorno alle 15: l'operazione era stata programmata da tempo per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Atteso per le 22 il bollettino medico. Bergoglio passerà la notte in ospedale.