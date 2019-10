Roma, nuova denuncia per furto aggravato per le gemelle attrici di “Come un gatto in tangenziale”

Non hanno perso il vizio del taccheggio neanche nella vita reale. Alessandra e Valentina Giudicessa , che hanno interpretato le gemelle malate di shopping compulsivo nel film Come un gatto in tangenziale, sono state nuovamente fermate per furto aggravato. Non è la prima volta, infatti, che Sue Ellen e Pamela sono pizzicate a rubare fuori dal set. Questa volta la vittima è un’anziana signora alla quale hanno sottratto la carta di credito, sottraendole oltre 1.300 euro.

Le due hanno avvicinato la donna in un supermercato di via dell'Acquafredda a Roma: mentre una la distraeva, l’altra ha infilato la mano nella borsa e ha preso il portafogli. Dopo essersi impossessata della carta bancomat, lo ha rimesso a posto, in modo da non destare sospetti.

A questo punto le gemelle Giudicessa, 39 anni, si sono date alle spese folli: prima un paio di orecchini in gioielleria, poi diversi acquisti in un negozio cinese, per un totale di 1.367 euro.

La vittima intanto continuava a ricevere sms dalla banca che la avvisano dei pagamenti effettuati con la sua carta. E ha denunciato il furto. Così, grazie alle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine hanno identificato facilmente le ladre. Ora torneranno a rispondere di furto aggravato.