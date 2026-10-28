Roma, muore per una puntura d'insetto: era stata dimessa più volte dal pronto soccorso

All'alba del 21 ottobre, viste le condizioni drammatiche, la cugina avrebbe chiamato un'ambulanza a casa. Arrivata nuovamente al Grassi, a quel punto alla donna sarebbe stata riscontrata una grave infezione del sangue: intubata e trasferita d’urgenza allo Spallanzani, la direttrice del reparto di malattie infettive avrebbe comunicato ai suoi cari una situazione ormai disperata. La 38enne sarebbe stata successivamente trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo con un polmone compromesso e in stato di necrosi, oltre a una serie di disfunzioni che avrebbero colpito cuore, fegato e reni. Il decesso, secondo le ultime ricostruzioni sarebbe infine avvenuto il 25 ottobre, a oltre un mese di distanza dal manifestarsi dei primi sintomi e dopo un'agonia durata settimane.