Roma, morto in uno schianto aereo il chirurgo estetico dei vip

Flavio Saccomanno era soprannominato il chirurgo plastico dei vip. E' morto a 71 anni, in un incidente aereo, dopo essersi schiantato al suolo nei pressi dell'aviosuperficie di Castel Viscardo, nell'Orvietano.Stava pilotando un aereo acrobatic monomotore monoposto. L'uomo, esperto pilota, era decollato pochi minuti prima dalla struttura. L'aereo stava compiendo un'esercitazione acrobatica, quando è precipitato, in un campo a qualche centinaio di metri dall'aviosuperficie, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri