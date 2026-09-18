Roma, due medici a processo per la morte di Margaret Spada

Il gup ha ammesso come parte civile i genitori della 22enne, originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato che era presente con lei il giorno dell'intervento. "Abbiamo sete di verità e giustizia", le prime parole dei genitori della giovane espresse per mezzo dell'avvocato Alessandro Vinci. "Oggi abbiamo compiuto un primo passo verso la verità giudiziaria. I dati raccolti dalla procura e anche la lettura del capo di imputazione lasciano trasparire un dato allarmante: Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata. Nelle carte dei pm vengono evidenziati una serie di profili di responsabilità dei due imputati: in primo luogo l'aver programmato un intervento in uno studio medico che non era autorizzato.