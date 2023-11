Roma, mons. Bacqué muore di infarto in strada: lasciato sull'asfalto per tre ore

Chi era monsignor Bacqué

François Bacqué era nato nel 1936 a Bordeaux in Francia. Diventato sacerdote a 30 anni, nel 1966 il monsignore era entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede, che ha servito in tutto il mondo: Cina, Olanda, Cile e poi presso le nunziature apostoliche in Portogallo, Danimarca e Sri-Lanka. Nel 1988 era diventato arcivescovo di Gradisca in Friuli-Venezia Giulia, prima di ricevere altri importanti incarichi in Repubblica Dominicana e nei Paesi Bassi.