Vaticano, morto il cardinale George Pell

Il cardinale George Pell è morto all'età di 81 anni, a causa di complicazioni causate da un intervento chirurgico all'anca.

Lo riferiscono i media australiani, citando fonti vaticane. Prefetto emerito della Segreteria vaticana per l'economia, il prelato australiano aveva subìto un processo per un'accusa di abusi sessuali e stava scontando una condanna per pedofilia a sei anni di reclusione, prima di essere prosciolto.