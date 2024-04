Roma, "membro attivo dell'Isis" arrestato in aeroporto a Fiumicino

Gli investigatori, anche attraverso l'analisi del telefonino, puntano ora a capire quale fosse la sua meta in Italia e quali i suoi eventuali contatti da incontrare

L'uomo, Ilkhomi Sayrakhmonzoda, è destinatario di un mandato d'arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dell'Isis ed essere andato in Siria a combattere nel 2014". L'uomo risulta essere un "membro attivo dell'Isis". Il tagiko, latitante e con numerosi alias con nazionalità e date di nascita diverse, è atterrato a Fiumicino con un volo proveniente da Eindhoven alle 11.45 ed è stato arrestato.

Tgcom24

Il tagiko arrestato dalla Polizia a Fiumicino, sulla base di una "red notice" dell'Interpol, non compare nelle banche dati delle forze dell'ordine italiane, non ha dunque precedenti sul territorio nazionale, a quanto si apprende. Al 32enne è stato sequestrato il telefonino cellulare e duemila euro in contanti.

Non risulta che l'uomo fosse di passaggio allo scalo romano diretto verso un altro Paese. Gli investigatori, anche attraverso l'analisi del telefonino, puntano ora a capire quale fosse la sua meta in Italia e quali i suoi eventuali contatti da incontrare.