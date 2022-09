Roma, mangia gelato sulla fontana a Monti: 450 euro di multa per un turista

Il turista, però, non sostava su una panchina qualunque ma sulla fontana dei Catecumeni , monumento storico di Rione Monti. La polizia locale ha presentato una multa di 450 euro all'uomo per aver violato il regolamento del decoro urbano .

La vicenda

La fontana dei Catecumeni

circondata da un nastro dalla polizia locale

si trova in una delle piazze più famose della capitale, piazza della Madonna dei Monti è uno dei punti nevralgici per la movida notturna. Proprio a causa dell'ingente afflusso di gente la fontana era stata. Si cercava in questo modo di evitare che qualcuno si sedesse sul bordo o sugli scalini della base esagonale, o che optasse per un bagno notturno.

Il turista, però, dopo che il nastro era stato rimosso intorno all'una di notte, si è seduto sulla fontana con gelato e birra. L'americano non si è spostato,

sordo ai solleciti della polizia locale

, che si era avvicinata all'uomo per ribadire il divieto e la possibilità che il monumento potesse subire dei danni.

La multa

Non conoscevo le regole, non sapevo che non potessi sedermi. Non capivo cosa mi dicevate

- "", si è giustificato così il turista dopo aver ricevuto una multa di 450 euro. Ormai, però, a rimpiazzare il gusto dolce del gelato una multa salata.

La fontana dei Catecumeni

scena

film Notte prima degli Esami

- Piazza della Madonna dei Monti si trova tra via dei Serpenti e via degli Zingari, nel cuore di Roma, a pochi passi dal Colosseo. La piazza prende il nome dalla Chiesa Santa Maria dei Monti, che si affaccia sul lato. La fontana dei Catecumeni venne commisionata da Papa Sisto V a Giacomo Della Porta che nel 1558 disegnò il progetto, realizzato poi da Battista Rusconi. La fontana è celebre anche per ladel, in cui i protagonisti festeggiano l'annullamento dell'esame di maturità.