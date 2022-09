Cane morto investito da una moto, multa di 50 euro al padrone: "Era senza guinzaglio"

Una volta accertato che l'animale non era al guinzaglio, il padrone è stato multato dalla polizia locale. La sanzione è di 50 euro per il mancato rispetto del regolamento di tutela degli animali. Lo riportano le testate locali.

La dinamica

- Il cane, di razza American Bully, stava attraversando la strada all'incrocio tra via Lussemburgo e via Lovanio quando è stato investito dalla moto. Il centauro, che non è caduto, non ha avuto particolari danni. L'animale è invece morto. Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, hanno multato il padrone per non aver custodito correttamente il cane, che non era al guinzaglio.