Roma, il manager Rai ricattato da una escort: "Mi sento a pezzi, ma occorre non avere paura e denunciare" 

Un'amicizia nata online Il manager Rai e Adina Manolache si sono conosciuti online, sul sito "BakekaIncontri". In poco tempo lui sarebbe stato plagiato e costretto a consegnare alla donna sempre più soldi. Che decide di consegnare cedendo ai ricatti perché temeva per la sua reputazione: "Lavoro in Rai da una vita, lei sapeva bene che ero un personaggio pubblico, un top manager fa sempre notizia in questi casi e così, sulle prime, non ho voluto correre quel rischio assecondando le sue richieste" dice al Messaggero.

Non sono l'unico Il manager, poi, dice che ci sono altre vittime delle truffe di Adina e di donne come lei. Diversi uomini sono caduti nella sua rete perché "Lei sapeva costruire molto bene le storie da raccontare. Ha architettato tutto alla perfezione, sapendo carpire la fiducia del suo interlocutore".

Le bugie di lei Una donna amabile, tenera e con gravi problemi e difficoltà: così il manager descrive Adina. Che cercava la compassione della preda raccontando una serie di bugie: "Mio figlio sta male", "Mi hanno notificato lo sfratto e non abbiamo più il denaro per pagare l'affitto", "C'è gente che mi vuole fare del male, dei criminali". Da qui le richieste di denaro: prima 15mila euro, poi sempre di più, fino ad arrivare a centomila euro. La donna ora si trova ai domiciliari con l'accusa di estorsione.

Truffe? Non solo online Il funzionario, poi, spiega che cadere nella rete delle truffe è semplice e il pericolo non corre solo sul web. "Può capitare anche di incontrare persone simili nei locali di Roma o in qualsiasi altro ambito. Chiunque può finire nel mirino di chi fa truffe per 'professione'" dice. Ciò che conta, però, è il passo successivo: trovare il coraggio di denunciare.