Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Giovanni, che nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Dalle documentazioni raccolte, è emerso come fossero comuni e numerosi gli episodi di violenza fisica e psicologica verso i minori. I piccoli, infatti, venivano strattonati con forza per le braccia, sollevati e fatti sedere bruscamente sulle sedie. Non sono mancati schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe.