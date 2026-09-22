Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini - di appena tre anni - dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo, un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del gip del tribunale, che ha accolto la richiesta della procura della Capitale.
Le violenze
Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Giovanni, che nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Dalle documentazioni raccolte, è emerso come fossero comuni e numerosi gli episodi di violenza fisica e psicologica verso i minori. I piccoli, infatti, venivano strattonati con forza per le braccia, sollevati e fatti sedere bruscamente sulle sedie. Non sono mancati schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe.
Il provvedimento
La donna è ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori su "reiterate condotte vessatorie" dell'educatrice nei confronti dei bambini, tutti di circa tre anni. Al termine degli accertamenti, la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare.