Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un Comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori dell'undicenne che lo scorso giugno, dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti, era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. La studentessa quest'anno frequenterà un'altra scuola.