Nubifragio su Roma: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco | Ancora disagi in Piemonte

Strade chiuse nel Canavese

Diverse strade provinciali chiuse nel Torinese a causa di alcuni allagamenti dovuti alla forte pioggia: uno smottamento ha interrotto la provinciale 19 del Sedime nel territorio di San Carlo Canavese. La strada è stata immediatamente sgombrata ma resta allagata ed è chiusa. Anche la provinciale 37 di Pasquaro, fra Rivarossa e il bivio per Argentera, è chiusa per allagamento. Stop al traffico per allagamento anche nel sottopasso di Feletto dove questa mattina un automobilista è rimasto bloccato a causa dell'acqua alta. "La riapertura avverrà non appena le acque defluiranno", fanno sapere dalla Città metropolitana.