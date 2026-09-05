Tra ponte Garibaldi e ponte Sisto

Roma, taxi travolge e uccide un pedone sul Lungotevere

L'autista, un 32enne italiano, si sarebbe subito fermato a prestare soccorso. La vittima è deceduta in ospedale

05 Set 2026 - 11:02
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Sul Lungotevere di Roma un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi, che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. 

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L'incidente mortale

 La dinamica dell'incidente mortale è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, lo scontro sarebbe avvenuto nella serata di ieri sul Lungotevere dei Vallati, fra ponte Garibaldi e ponte Sisto. Non è chiaro se la vittima stesse attraversando la strada.

I soccorsi alla vittima e le indagini

 Subito dopo l'impatto, il tassista si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti. Dopo che il 50enne è stato portato all'ospedale Santo Spirito, anche il tassista - 32enne italiano - è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti di rito.

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