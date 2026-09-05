Roma, taxi travolge e uccide un pedone sul Lungotevere

Sul Lungotevere di Roma un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi, che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate.
L'incidente mortale
La dinamica dell'incidente mortale è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, lo scontro sarebbe avvenuto nella serata di ieri sul Lungotevere dei Vallati, fra ponte Garibaldi e ponte Sisto. Non è chiaro se la vittima stesse attraversando la strada.
I soccorsi alla vittima e le indagini
Subito dopo l'impatto, il tassista si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti. Dopo che il 50enne è stato portato all'ospedale Santo Spirito, anche il tassista - 32enne italiano - è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti di rito.