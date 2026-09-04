Bari, travolto in bici da un furgone: muore un violinista del Teatro Petruzzelli

Un violinista dell'orchestra del teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118: le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale.