Bari, travolto in bici da un furgone: muore un violinista del Teatro Petruzzelli

Un violinista dell'orchestra del teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118: le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale.
Il cordoglio della Fondazione
"Nessuna parola può dire il dolore della perdita di un collega così profondamente amato da tutti noi", scrive in una nota la Fondazione Petruzzelli. "Il presidente Vito Leccese, il sovrintendente Nazzareno Carusi, i colleghi dell'Orchestra e tutta la Fondazione Teatro Petruzzelli si stringono con affetto infinito, nel ricordo incolmabile di Enrico, alla sua famiglia". Vacca aveva compiuto 45 anni il primo agosto.