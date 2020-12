Roma, lo sciopero dei dipendenti pubblici: "Chiediamo contratti e assunzioni"

Rinnovo del contratto, sicurezza sul posto di lavoro e assunzione dei precari. Queste le ragioni alla base dello sciopero nazionale indetto dai dipendenti pubblici scesi in piazza in queste ore. "Vogliamo rinnovare la pubblica amministrazione ma per farlo è necessario che ci siano assunzioni. Negli ultimi 10 anni sono diminuiti di 180mila unità i lavoratori impiegati nella pubblica amministrazione", dichiara a "Mattino Cinque" Giancarlo Cenciarelli, segretario generale di Cgil Fp Roma.

"Per poter dare servizi servono persone che lavorano e quindi devono essere fatte assunzioni", continua Cenciarelli. “Vogliamo che questa pubblica amministrazione sia funzionante e vicina alla popolazione, il ministro della Pubblica Amministrazione è un anno che non convoca i sindacati", gli fa eco Roberto Chierchia, segretario generale Cisl Fp Lazio.