A Roma, quartiere Tor Vergata, una lite tra famiglie è degenerata nel sangue. Una donna di 52 anni è morta dopo essere stata accoltellata. Fermata dai carabinieri la presunta responsabile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, quattro donne di etnia Rom residenti in un comune a sud della provincia di Roma avrebbero raggiunto a bordo di un'auto alcune abitazioni in via Fontanile Tuscolano, occupate da altre donne appartenenti allo stesso nucleo familiare allargato, e con l'intento di appiccare un incendio. Alla base del gesto vi sarebbero stati pregressi dissidi di natura privata.
La lite, l'accoltellamento, la corsa in ospedale e l'incidente
Stando a quanto ricostruito, una volta giunte sul posto e dopo aver cosparso di liquido infiammabile l'esterno degli edifici la situazione è rapidamente degenerata in una violenta rissa. Durante la lite la vittima è stata raggiunta da diversi fendenti inferti con un'arma da taglio. Subito dopo l'aggressione, hanno tentato di soccorrere la ferita caricandola a bordo della stessa auto con cui erano arrivate, dirigendosi verso il Policlinico Tor Vergata. La corsa verso l'ospedale si è tuttavia interrotta a causa di un lieve incidente stradale autonomo. La donna è deceduta durante il tragitto. I militari hanno rintracciato e fermato la presunta autrice dell'accoltellamento, insieme alle altre donne coinvolte nella vicenda, le cui posizioni sono attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria. Proseguono intanto i rilievi tecnico-scientifici sul luogo dell'aggressione e su quello dell'incidente per definire con esattezza la dinamica dell'accaduto.