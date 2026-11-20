Stando a quanto ricostruito, una volta giunte sul posto e dopo aver cosparso di liquido infiammabile l'esterno degli edifici la situazione è rapidamente degenerata in una violenta rissa. Durante la lite la vittima è stata raggiunta da diversi fendenti inferti con un'arma da taglio. Subito dopo l'aggressione, hanno tentato di soccorrere la ferita caricandola a bordo della stessa auto con cui erano arrivate, dirigendosi verso il Policlinico Tor Vergata. La corsa verso l'ospedale si è tuttavia interrotta a causa di un lieve incidente stradale autonomo. La donna è deceduta durante il tragitto. I militari hanno rintracciato e fermato la presunta autrice dell'accoltellamento, insieme alle altre donne coinvolte nella vicenda, le cui posizioni sono attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria. Proseguono intanto i rilievi tecnico-scientifici sul luogo dell'aggressione e su quello dell'incidente per definire con esattezza la dinamica dell'accaduto.