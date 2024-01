Roma, raid di ultrà laziali in un pub dopo il derby: un accoltellato

Sanguinoso raid a Roma, poco dopo la mezzanotte, di un gruppo di un gruppo di tifosi della Lazio in un pub abitualmente frequentato dai supporter giallorossi dopo il derby dell'Olimpico di Coppa Italia.

Armati di bastoni, hanno danneggiato gli arredi e accoltellato un cliente, intervenuto insieme al proprietario per bloccarli. L'uomo è stato ferito all'addome e ricoverato in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto poco distante dallo stadio. Sul caso indaga la polizia.