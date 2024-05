Roma, ladro entra in un appartamento per rubare, ma... si addormenta

Un 19enne è entrato in un appartamento al centro di Roma per mettere a segno un furto e ci è quasi riuscito.

Ha, infatti, riempito uno zaino con oggetti preziosi per un valore di circa 4mila euro, ma poi si è addormentato. A trovare il ladro sono stati gli stessi proprietari della casa - che si trova in via Ludovico Muratori (quartiere Celio) - quando sono rientrati: il 19enne era coricato sul loro letto. Il giovane, di origini tunisine, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Lo riporta Il Messaggero.