Roma, l'ex domestica del figlio di Gigi d'Alessio: "Mi ha picchiato davanti a Nicole Minetti"

Secondo il pm Giovanni Mento, la notte del 5 luglio 2014 Claudio ha picchiato la 58enne causandole ematomi su tutto il corpo e poi l’ha cacciata dal suo appartamento ai Parioli. "E’ stato drammatico. Nell’appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. E lui non mi ha quasi mai pagato. Ero pronta ad andarmene - ha aggiunto - Quella sera Claudio e la compagna Nicole Minetti fanno rumore. Scendo per dirgli di smetterla, di farmi dormire, allora lui mi aggredisce: 'E' casa mia e faccio quello che mi pare'. Gli dico che avrei chiamato il padre per i soldi. Lui, come una furia, ha preso le mie cose, mi ha spinto contro il muro, poi ha minacciato di uccidermi e infine mi ha sbattuto fuori casa. La compagna per la paura si è chiusa a camera". La donna si è poi recata al al pronto soccorso.



Alla prossima udienza, fissata per il 12 settembre, è prevista la testimonianza di Nicole Minetti.