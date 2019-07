Roma, insulti razzisti e botte a un ragazzo del Gambia: 2 arresti

Due persone sono state arrestate dalla Digos per l'aggressione a un ragazzo del Gambia avvenuta il 17 giugno nel quartiere San Lorenzo, a Roma. In manette sono finiti due italiani, di 45 e 50 anni, vicini ad ambienti dell'estrema destra romana. A quanto ricostruito, lo avrebbero preso a calci e pugni, urlandogli frasi razziste dopo che la vittima era entrata in un locale chiedendo da bere.