Roma, perse la memoria dopo un incidente: "Credo di essere nel 1980, ho dimenticato la mia vita"

La sua memoria è ferma al 20 marzo 1980, quando aveva 24 anni, viveva con i genitori a Monte Mario e lavorava a Fiumicino. Luciano D'Adamo, oggi di anni ne ha 68, vive ancora a Roma ma la sua vita è cambiata nel 2019 quando fu investito sotto casa. L'allora 63enne si risvegliò dal coma nel giro di 24 ore. Con un "piccolo" problema: quando riprese conoscenza dalla sua memoria erano svaniti 39 anni di ricordi. Colpa del trauma alla testa.



Al risveglio dal coma infatti, D'Adamo diede all'infermiere come recapito il numero di telefono di casa della madre (morta da tempo) e, quando al capezzale si presentò la moglie lui non la riconobbe. In mente aveva una 19enne ancora da sposare, non una donna sulla sessantina. Poi quando si vide riflesso nello specchio con quei capelli brizzolati e quel volto segnato dall'età iniziò a urlare. "Non riuscivo a riconoscermi in quell'aspetto e ho dimenticato anche i miei figli: ho dovuto ricominciare tutto da capo" ha raccontato oggi Luciano a Il Messaggero.