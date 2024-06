Roma, al concorso pubblico... con il sosia: 17 candidati indagati

Una rete di sosia per superare le selezioni d'ingresso nelle forze dell'ordine. Così, tra il 2017 e il 2021, diciassette tra aspiranti poliziotti, agenti della penitenziaria, carabinieri e vigili del fuoco avrebbero superato le prove scritte facendo presentare al proprio posto persone più preparate nelle materie d'esame. E per loro la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio a vario titolo per truffa o sostituzione di persona all'interno di un'inchiesta più ampia che avrebbe coinvolto oltre 50 candidati, per i quali, però, in mancanza di solidi elementi di colpevolezza, si va verso l'archiviazione. Della chiusura indagine dell'inchiesta sui concorsi truccati nelle forze dell'ordine dà notizia Il Messaggero.