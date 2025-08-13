Logo Tgcom24
INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Roma, incendio al "Serpentone" di Corviale: diversi intossicati

13 Ago 2025 - 21:24
© Ansa

Diverse persone sono rimaste intossicate a Roma a causa di un incendio divampato nel cosiddetto "Serpentone", il grande complesso residenziale in zona Corviale. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre assieme ai soccorritori del 118.

