Roma, in auto sulla scalinata di Trinità dei Monti: denunciato un 80enne

Un anziano di 80 anni ha percorso con l'auto un lungo tratto della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei luoghi simbolo di Roma. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza. È accaduto martedì, intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso la vettura. L'80enne, illeso, sarebbe risultato negativo all'etilometro. Per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale.