Roma, imprenditori agricoli in allarme: "Pochissime richieste da parte dei lavoratori stagionali"

Il reddito di cittadinanza potrebbe avere i suoi effetti negativi. È quello che teme Aurelio, imprenditore che possiede un agriturismo in riva al lago di Martignano vicino a Roma. Quest’anno infatti sono arrivate pochissime richieste da parte dei lavoratori stagionali rispetto agli scorsi anni e così ha dovuto rivedere la produzione: “Abbiamo dovuto ridimensionare anche l’allevamento dei maiali”.



Il motivo è semplice: la paga, per lavorare le giornate che Aurelio riesce a garantire al mese, si aggira tra i sette e gli ottocento euro, ovvero tanto quanto il reddito di cittadinanza: “Così i potenziali candidati sono indotti a optare per la strada più facile – racconta a “Stasera Italia” - Avere lo stesso reddito rimanendo a casa anziché scegliere di lavorare”. Ma la soluzione quale potrebbe essere? Aurelio è sicuro: “Lo Stato dovrebbe concentrarsi di più su ciò che serve alle imprese”.