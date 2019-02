Roma, il padre del nuotatore colpito per sbaglio da un proiettile: “Manuel ha riconosciuto la mamma”

Sono ore di grande preoccupazione per la famiglia di Manuel Bortuzzo, il 20enne nuotatore trevigiano che nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio è stato colpito per sbaglio da un proiettile in piazza Eschilo a Roma, dove si trovava con gli amici e la fidanzata.



A “Mattino Cinque” il papà del ragazzo, Franco, commenta l'attuale stato di salute della vittima: “Si è risvegliato per un momento e con un cenno degli occhi ha fatto capire di avere riconosciuto sua madre e questo è già molto importante”.



Adesso la famiglia aspetta il bollettino medico ufficiale e l’angoscia cresce: “Queste sono le ore più dure perché dobbiamo attendere un minimo di 72 ore per capire i danni alla spina dorsale e sapere se potrà tornare a casa con le sue gambe”.



La risonanza magnetica prevista sarà effettuata nei prossimi giorni: “Purtroppo in questo momento i medici non possono farla - ha proseguito il padre del ragazzo – perché il proiettile è in una posizione difficile e questo rende tutto molto complicato”.